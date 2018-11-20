В Мелитополе таксист изнасиловал женщину [ Редактировать ]
В Мелитопольское отделение полиции обратилась жительница Мелитополя с заявлением о том, что в лесопарке ее изнасиловал водитель такси, пишет "РИА Мелитополь".
Жуткий инцидент произошел 16 ноября, около 4 часов утра, когда потерпевшая ехала в такси с подозреваемым.
Женщина утверждает, что ранее с ним была не знакома. К половому акту он ее принудил с применением физического насилия. Полиция открыла уголовное производство и назначила ряд экспертиз. Позже женщина отказалась от проведения досудебного расследования и забрала заявление. Таким образом, на данный момент уголовное производство закрыто.
К сожалению, такие вопиющие случаи происходят ежедневно. Ранее в Запорожье было совершено зверское нападение на девушку у подъезда.
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