В Мелитопольское отделение полиции обратилась жительница Мелитополя с заявлением о том, что в лесопарке ее изнасиловал водитель такси, пишет "РИА Мелитополь".

Жуткий инцидент произошел 16 ноября, около 4 часов утра, когда потерпевшая ехала в такси с подозреваемым.

Женщина утверждает, что ранее с ним была не знакома. К половому акту он ее принудил с применением физического насилия. Полиция открыла уголовное производство и назначила ряд экспертиз. Позже женщина отказалась от проведения досудебного расследования и забрала заявление. Таким образом, на данный момент уголовное производство закрыто.

К сожалению, такие вопиющие случаи происходят ежедневно. Ранее в Запорожье было совершено зверское нападение на девушку у подъезда.