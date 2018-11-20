Смертельный оползень снес поезд с людьми под Барселоной (фото) [ Редактировать ]
20 ноября в Испании сошел с рельсов пригородный поезд, в результате аварии один человек погиб и 44 получили травмы.
Причиной аварии стал оползень, который обрушился на поезд в часе езды от Барселоны около 6 часов утра по местному времени, сообщает El Pais.
Трое пострадавших получили тяжелые травмы, в том числе машинист поезда. На момент аварии в поезде, состоящем из шести вагонов, находился 131 пассажир.
Спасатели проводят операцию по освобождению пассажиров, оказавшихся под обломками.
До этого в Киеве поезд сошел с рельсов и снес два грузовика.
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