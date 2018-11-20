Поблизу Рівного протестувальники заблокували міжнародну трасу [ Редактировать ]
Загалом пікетувальники сьогодні перекривають автошляхи у майже півсотні українських міст. Вони оголосили протест безстроковим і назвали його "акцією громадської непокори". Поблизу Рівного міжнародну трасу блокували на пішоходному переході.
Поліція організувала об'їзні шляхи для машин в обидва напрямки. Їх скеровували через автозаправку. Це обурило протестувальників. Вони намагалися перекрити і додатковий проїзд. Між правоохоронцями і учасниками акції виникли суперечки. Поліції довелося стримувати пікетників, щоб уникнути провокацій. Одного з водіїв затримали.
"Взяли за моду перекривати автомобільні дороги. За фактом перекриття автомобільних доріг так само планується відкриватися кримінальне провадження", - говоритьАнтон Крук, начальник відділу комунікації поліції Рівненської області.
"Це дрова. Там далі їжа. Це печиво, хліб чай, яблука, кетчуп, сіль, масло. Щоб можна щось перекусити і далі стояти акцію протесту проводити".
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