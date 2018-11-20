На кордоні з Білоруссю пікетують власники "євроблях" [ Редактировать ]
На кордоні з Білоруссю пікетують власники машин з єврономерами. Вони вимагають зменшення вартості розмитнення автівок та скасування двох законопроектів щодо митних ставок, ухвалених без урахування вимог громадськості.
Прикордонники запевняють: акція протесту не заважає руху через державний рубіж - той відбувається у штатному режимі. А ось у столиці, через мітинг власників машин з іноземною реєстрацією, знову заблоковані центр та урядовий квартал.
Крім того, обмежений рух громадського транспорту "Київпастрансу" довелося змінити графік кількох маршрутних автобусів. Протестувальники погрожують перекрити також трасу "Київ-Бориспіль".
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