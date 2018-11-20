В Малазі шторм знищив кілька вуличних кав'ярень та ресторанів

Іспанські курорти потерпають від негоди. Унаслідок шторму та злив затопило Балеарські острови та Канари. Загинула літня жінка. Її будинок залило водою.

На острові Тенерифе 10-метрові хвилі знесли балкони готелів на першій лінії. Від стихії також постраждали деякі портові міста на материку.

В Малазі шторм знищив кілька вуличних кав'ярень та ресторанів. У Барселоні оголосили червоний рівень небезпеки.