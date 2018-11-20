Королева Великобритании выразила недовольство по поводу внешего вида Меган Маркл, жены принца Гарри. Об этом пишет The Sun.

Королевские инсайдеры сообщили, что королева велела Меган Маркл перестать наряжаться как голливудская звезда и начать выглядеть как принцесса.

Они также рассказали, что недовольство у Елизаветы II возникло еще во время подготовки к свадьбе — ей не понравилось, что бывшая актриса собирается выходить замуж в белом платье, будучи разведенной. Позже, в июне, королеву возмутило отсутствие головного убора у жены внука во время ее первой сольной поездки в графство Чешир, несмотря на правила дресс-кода.

Более того, герцогиня неоднократно надевала запрещенные брючные костюмы, мини-платья, наряды черного цвета и одежду иностранных дизайнеров.

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