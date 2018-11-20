Долгожданная распродажа Black Friday стартует на 4 дня раньше! Маркетплейс Kasta снижает цены с 19 по 23 ноября, доводя скидки до пика в последние 24 часа акции.

Не упустите шанс сделать выгодные покупки и приобрести подарки к праздникам по минимальным ценам.

Ежегодная осеняя распродажа Black Friday постепенно приживается на украинском рынке. Компания Kasta уже в шестой раз проводит акцию, постоянно совершенствуя сервис и предлагая клиентам все новые и новые услуги.

Продумывая Black Friday-2018, специалисты Kasta пришли к выводу, что все силы стоит направить на сохранение основополагающего принципа распродажи – высоких и абсолютно честных скидок. На поиск лучших цен и расширение ассортимента ушел ровно год. Именно столько времени понадобилось отделу аналитики, чтобы составить подробный рейтинг пользовательских предпочтений на основе «лайков». Изучив информацию, дирекция отдела закупок привлекла к сотрудничеству 800 поставщиков, таких авторитетных брендов как: Zara, Adidas, Nike, Bershka, New Balance, Michael Kors, Richmond, Carters, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Reebok, Mango, Chicco, Stradivarius, Massimo Dutti, Armani, Reima. Учтите, что это только малая часть участников акции.

Но на ассортименте и честных ценах приятные особенности Black Friday не заканчиваются. Компания Kasta разработала и запустила дополнительные сервисы, которые выводят онлайн-шопинг на новый уровень безопасности и экономичности.

Появилась подписка на любимые бренды. Одно нажатие кнопки - и клиент первым узнает о начале акции на товары любимых производителей.

Поскольку 70% клиентов используют для покупок на Kasta смартфон, установка мобильного приложения принесет дополнительные бонусы. Распродажи начинаются на 15 минут раньше, чем на сайте, а товары стоят на 1% меньше.

За расчет банковской картой Visa, покупатели получают дополнительно 5% скидки на все товары и 20% скидки за каждую пятую покупку на сайте.

Скидка на оплату Visa и на покупку через приложении суммируются.

Осмотреть и примерить товары можно в одном из 97 пунктов KastaPost, которые работают по всей Украине.

При отказе от заказа клиент получает свои деньги обратно на карту в течение нескольких минут.

Миссия компании Kasta – внедряя инновации, постоянно удивлять клиентов, делать онлайн-шоппинг удобнее, дешевле и быстрее. Проект Black Friday идеально соответствует заявленной миссии, ведь дает покупателям возможность приобретать товары по максимально выгодным ценам, а поставщикам – наращивать объемы продаж.