Как есть меньше сладкого: советы диетологов [ Редактировать ]
Во всем мире и, в частности, в Украине существует огромная проблема - проблема чрезмерного потребления сахара. Подробнее об этом и о том, как с ней бороться, пишет "Медицина 2.0".
Все сладкоежки зависимы. Сахар - такая же плохая привычка, как курение и употребление алкоголя. Зависимость возникает по такой схеме: человек употребляет сахар, чрезмерно и очень быстро повышается уровень инсулина в крови, появляются слабость, раздражение, снижение настроения, хочется срочно съесть что-то сладкое, и человек съедает. И попадает в замкнутый круг. Со временем поджелудочная железа истощается постоянной чрезмерной выработкой инсулина.
По состоянию на 1 января 2015 года в Украине зарегистрированы 1 млн 198,5 тыс. больных сахарным диабетом, что составляет около 2,9% всего населения. Из них 90% имеют диагноз сахарный диабет 2 типа.
За последние десять лет распространенность сахарного диабета в Украине увеличилась в 1,5 раза (данные предоставлены отделом диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комисаренко НАМН Украины).
По состоянию на 2016 год ожирение в Украине диагностировали 26% женщин и 16% мужчин. А избыточную массу тела имеет 52% населения страны. В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet в 2016 году, говорится, что до 2025 года ожирением будет страдать почти 20% населения Земли.
Официальных данный относительно ожирения у детей за последние годы нет. Однако, по данным ВОЗ за 2015 год в нашей стране избыточный вес имеют 25% детей, а это каждый четвертый ребенок. Если говорить о других странах, то в Германии число детей с ожирением составляет 30%, а в Британии - 27%.
Чем заменить сахар?
Фрукты и сухофрукты - отличный источник глюкозы. Ее много в винограде, банане, хурме, арбузе. Кроме фруктов, взрослому будет достаточно получать глюкозу из таких природных источников, как ягоды, мед, а также из овощей: моркови, свеклы, тыквы.
Детям в среднем необходимо 20-30 г глюкозы в сутки. Вместо вредных сахаросодержащих подсластителей лучше использовать натуральные: сироп топинамбура, нектар агавы, кленовый сироп.
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