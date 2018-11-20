Группа ДТЭК в существующей модели рынка не занимает монопольного положения на рынке генерации и, соответственно, не может использовать свою рыночную власть и злоупотреблять монопольным положением. Это связано с существующими административными ограничениями на рынке.

Такие данные были обнародованы в ходе сегодняшнего заседания АМКУ, посвященного рассмотрению дела №128-26.13/14-15 о признаках монополизма на электроэнергетическом рынке.

Антимонопольный комитет Украины установил, что рыночная доля холдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. Это более чем в два раза меньше, чем рыночная доля государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", который производит 57% электрической энергии.

Окончательное решение по данному делу будет принято на заседании 18 декабря.