ДТЭК не является монополистом на рынке производства электроэнергии - расследование АМКУ [ Редактировать ]
Группа ДТЭК в существующей модели рынка не занимает монопольного положения на рынке генерации и, соответственно, не может использовать свою рыночную власть и злоупотреблять монопольным положением. Это связано с существующими административными ограничениями на рынке.
Такие данные были обнародованы в ходе сегодняшнего заседания АМКУ, посвященного рассмотрению дела №128-26.13/14-15 о признаках монополизма на электроэнергетическом рынке.
Антимонопольный комитет Украины установил, что рыночная доля холдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. Это более чем в два раза меньше, чем рыночная доля государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", который производит 57% электрической энергии.
Окончательное решение по данному делу будет принято на заседании 18 декабря.
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