Кому нельзя есть авокадо [ Редактировать ]
Авокадо - полезнейший плод. однако стоит помнить, что далеко не всем можно его употреблять. О случаях, когда лучше отказаться от авокадо, пишет Еdaplus.
- Если у Вас индивидуальная непереносимость авокадо.
- Авокадо противопоказан для людей, у которых аллергия на латекс.
- Отдельное внимание нужно уделить его косточки! Не в коем случает не стоит ее употреблять, так как в ней содержатся разные токсичные вещества, пагубно сказывающиеся на здоровье человека. (Самое полезное, что можно из нее сделать, это посадить в горшочек.)
- Не злоупотребляйте этим фруктом, чтобы не получить "сюрпризов", аллергии и так далее.
Стоит заметить, что весь богатый комплекс полезных свойств авокадо сохраняется только при его сыром употреблении, после тепловой обработки их становится гораздо меньше.
Ранее мы писали о том, кому нельзя есть сало.
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