International Emmy: названы лауреаты премии [ Редактировать ]
20 ноября в Нью-Йорке прошла церемония награждения международной премии "Эмми" (International Emmy Awards), которую еще называют "телевизионным Оскаром". В числе лауреатов этого года оказались представители Германии, Бельгии, Португалии, Дании, Испании и других стран, сообщается "Сегодня".
Лауреатами премии 2018 года стали:
- Лучший драматический сериал - "Бумажный дом"
- Лучший комедийный сериал - "Невсу" (Израиль)
- Лучший документальный фильм - "Прощай, Алеппо"
- Лучший актер - Ларс Миккельсен ("Пути Господни")
- Лучшая актриса - Анна Шудт ("Насморка было бы достаточно")
В прошлом году приз за лучшую мужскую роль получил Дастин Хоффман, женскую – немецкая актриса Кристиана Пауль.
Ранее стало известно, какой фильм признали лучшим в этом году.
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