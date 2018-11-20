20 ноября в Нью-Йорке прошла церемония награждения международной премии "Эмми" (International Emmy Awards), которую еще называют "телевизионным Оскаром". В числе лауреатов этого года оказались представители Германии, Бельгии, Португалии, Дании, Испании и других стран, сообщается "Сегодня".

Лауреатами премии 2018 года стали:

Лучший драматический сериал - "Бумажный дом"

Лучший комедийный сериал - "Невсу" (Израиль)

Лучший документальный фильм - "Прощай, Алеппо"

Лучший актер - Ларс Миккельсен ("Пути Господни")

Лучшая актриса - Анна Шудт ("Насморка было бы достаточно")

В прошлом году приз за лучшую мужскую роль получил Дастин Хоффман, женскую – немецкая актриса Кристиана Пауль.

Ранее стало известно, какой фильм признали лучшим в этом году.