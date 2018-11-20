Известная певица Ани Лорак, которая на протяжении долгого времени живет и работает в России, приехала в Киев. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото из лифта.

Цель своего визита в столицу Украины певица не назвала.

"Каролина, очень приятно, что вы на родине. Очень больно осознавать, что это редкость. Приезжайте чаще, мы вас любим!" "Welcome back to Ukraine", "Ани, когда шоу в Украине? Мы очень ждем вас", "Наконец-то дома!" "В Украине вас безумно любят и ждут", "Так хочется ваших концертов в Украине!" - написали комментаторы.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак раскритиковали за откровенное платье.