Во вторник, 20 ноября, в Италии пассажирский поезд попал в торнадо близ южного города Кротоне. В результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает ANSA.

Торнадо разбил несколько окон поезда. Как следствие, двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто серьезно не травмирован.

Известно, что инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо - Кротоне.

Ранее мы писали о том, что мощный торнадо "уничтожил" столицу Канады.