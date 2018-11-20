Пассажирский поезд "влетел" в торнадо (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 20 ноября, в Италии пассажирский поезд попал в торнадо близ южного города Кротоне. В результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает ANSA.
Торнадо разбил несколько окон поезда. Как следствие, двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто серьезно не травмирован.
Известно, что инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо - Кротоне.
Ранее мы писали о том, что мощный торнадо "уничтожил" столицу Канады.
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