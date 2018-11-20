Кошка уничтожила дом известного актера [ Редактировать ]
Американский ведущий программы "Танцы со звездами: юниоры" Фрэнки Муниз потерял все нажитое имущество из-за своей кошки. Об этом он написал в своем Twitter.
По словам шоумена, недавно он был вынужден уехать на несколько дней на похороны дяди во Францию. Домой он вернулся 15 ноября, тогда он и обнаружил, что четыре из пяти этажей его дома полностью затоплены. Муниз отметил, что пострадало все - начиная от произведений искусства и мебели, заканчивая стенами и личными вещами. Виновницей разрушений оказалась кошка ведущего: она случайно открыла водопроводный кран, и вода текла несколько дней.
Шоумен признался, что он очень много плакал, когда увидел, во что превратился его дом, а также попросил поддержки у своих подписчиков в Twitter.
Также читайте, известного поп-исполнителя госпитализировали.
по теме
Верблюд оказался в плену снежного шторма (видео)
В США страдают от снежной стихии не только люди, но и животные, даже такие экзотические, как верблюды
Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха
Лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії, стали найстрашнішими за кількістю жертв в історії США. У списку загиблих уже 44 прізвища. Більше двохсот людей уважають зниклими безвісти. За останню добу територія, охоплена вогнем, збільшилася вдвічі - майже до вісімдесяти тисяч гектарів
Дом известного актера сгорел дотла (фото)
Дом популярного актера полностью уничтожен
Известных рэперов обстреляли во время съемок клипа
9 ноября особняк в Беверли-Хиллз, в котором снимался клип с участием рэперов Канье Уэста и Tekashi 6ix9ine, обстреляли неизвестные
Рибалки врятували від смерті кита (відео)
Сміливцеві з третьої спроби вдалося осідлати кита, щоб допомогти йому виплутатися з мотузок