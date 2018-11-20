У Португалії двоє людей загинули внаслідок обвалу дороги. В окрузі Евора, у центрально-східній частині країни, через сильні зливи, ділянка завдовжки 100 метрів сповзла в глибокий кар'єр разом з екскаватором і двома легковими автомобілями.

Люди опинилися в пастці під тоннами багнюки та води, чотирьох досі не можуть знайти.

Пошукову операцію ускладнюють можливі зсуви та особливості рельєфу - вузька траса пролягала поміж кількома кар'єрами, по 80 метрів завглибшки.