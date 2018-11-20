У Португалії під землю провалилася дорога: є загиблі [ Редактировать ]
У Португалії двоє людей загинули внаслідок обвалу дороги. В окрузі Евора, у центрально-східній частині країни, через сильні зливи, ділянка завдовжки 100 метрів сповзла в глибокий кар'єр разом з екскаватором і двома легковими автомобілями.
Люди опинилися в пастці під тоннами багнюки та води, чотирьох досі не можуть знайти.
Пошукову операцію ускладнюють можливі зсуви та особливості рельєфу - вузька траса пролягала поміж кількома кар'єрами, по 80 метрів завглибшки.
по теме
У Києві пожежна машина провалилася під асфальт (відео)
У незвичайну ситуацію потрапила група рятувальників пожежної частини Шевченківського району
Туристы сняли на видео смертельный прыжок друга
Мужчина погиб в результате прыжка со скалы
Массовое ДТП в Днепре: Subaru кувырком трощил авто (фото, видео)
В Днепре произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей
Український буксир "Паралель" потрапив у шторм у Чорному морі
У Чорному морі напередодні ледь не затонув український буксир "Паралель". Він прямував з Херсона до Скадовська, але потрапив у сильний шторм
Хто відповість за пожежу у київській новобудові?
Пожежа в щойно зданому в експлуатацію будинку почалася близько першої години дня - спочатку мешканці відчули запах пластмаси, а через декілька хвилин із щитових повалив дим