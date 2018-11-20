У Запоріжжі - черговий скандал із підлітковою жорстокістю. Студентка училища побила іншу дівчину. І як завжди - це зняли на телефон та виклали в мережу. Все - задля "лайків" та популярності. Утім, відео викликало зовсім іншу реакцію.

Це відео виклали в інтернет відразу після інциденту. А вже за кілька годин про побиття дівчини знало все училище. Ролик переглянули сотні студентів. Проте коментувати відмовляються.

"- Ничего не слышала, ничего не знаю, спасибо…"

Викладачів ці кадри здивували, адже дівчата - місцеві активістки і подружки. Разом грають у волейбол. Їхні фото - на студентських стендах.

"Ну да, не поделили мальчика. Вот и все. Просто не поделили мальчика, это переходной возраст у них такой сейчас", - говорить Зоя Шаповалова, старший майстер Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти.

Зараз студенток в училищі немає. Нам пояснили, що вони на практиці. Нападниця - майбутній кухар. Та в соцмережах себе називає "бандиткою". Чому - педагоги не знають.

"Я не могу сказать, нельзя о детях говорить, что они бандиты. Они учащиеся, прежде всего. Но девочка да, она сложная девочка, со сложным характером", - говорить Зоя Шаповалова, старший майстер Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти.

Утім, з інцидентом тут обіцяють розібратися суворо. Навіть планують скликати педраду.

"На который будут вызваны эти девочки. Будем разбираться всем коллективом", - говорить Надія Тесленко, майстер з виробничого навчання Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти.

В училищі припускають - через бійку можуть відрахувати і нападницю, і того, хто знімав. Тим часом за фактом заподіяння тілесних ушкоджень в поліції відкрили кримінальне провадження.

"Від штрафу до позбавлення волі, але наразі, зарано про це говорити. Оскільки це вже визначить слідство", - повідомила Катерина Людвік, начальник відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області.

Це вже не перший інцидент у цьому училищі. Торік викладачам довелося викликати поліцію, аби вгамувати учнів, які прийшли на заняття напідпитку.