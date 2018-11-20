Астафьева вышла на сцену без белья (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Даша Астафьева вышла на сцену одного из популярных столичных концерт-холлов в наряде без белья. Так, артистка выступила в прозрачном наряде телесного цвета.
Фолловеры активно комментируют снимок:
"Бессовестно горячая", "Дарья всегда в смелом одеянии", "Шикарная", "Роковая женщина, еще и рыбачка".
Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)
Ранее фанаты бурно обсуждали "беременное" фото Астафьевой.
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