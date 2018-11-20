Популярная украинская певица Даша Астафьева вышла на сцену одного из популярных столичных концерт-холлов в наряде без белья. Так, артистка выступила в прозрачном наряде телесного цвета.

Фолловеры активно комментируют снимок:

"Бессовестно горячая", "Дарья всегда в смелом одеянии", "Шикарная", "Роковая женщина, еще и рыбачка".

Ранее фанаты бурно обсуждали "беременное" фото Астафьевой.