Во вторник, 20 ноября, Верховная Рада приняла решение направить в Конституционный суд законопроект, который предусматривает переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Такое решение поддержали поддержали 239 народных депутатов.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Кировоградская" заменить словом "Кропивницкая". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.

Ранее мы писали о том, что в Киеве переименовали еще одну улицу.