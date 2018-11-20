В исследованиях неоднократно изучалось, как влияет на организм человека чай с молоком. Подробнее об этом пишет hronika.info.

В Германии проводился эксперимент с участием 16 человек, которые пили чай с добавлением разных видов молока. Результаты показали, что употребление чая с любым молоком приводит к замедлению пищеварения. Кроме того, немецкие медики высказались о том, что регулярное употребление чая с молоком может быть вредным для почек, способствуя образованию камней.



В клиническом центре Charit в Берлине проводилось исследование, в ходе которого у людей, пивших чай с молоком и без него, измеряли артериальное давление. В результате в группе употреблявших чай с молоком были зафиксированы худшие показатели.



"Молоко в чае нивелирует его способность снижать артериальное давление. Смесь чая с молоком делает стенки кровеносных сосудов менее эластичными", - констатировали исследователи.



По их словам, людям, которые пьют чай с молоком в больших количествах, грозят головная боль, слабость, мочекаменная болезнь, замедление обмена веществ. Помимо этого, такой чай гораздо калорийнее обычного - если пить его вместе со сладостями и десертными изделиями, набрать лишний вес можно легко и незаметно.



Тем не менее, ученые не спешат называть чай с молоком вредным или опасным. По их мнению, экспериментальных данных недостаточно, чтобы делать об этом напитке окончательное заключение как об исключительно вредном напитке. К тому же чай с молоком имеет и преимущества для здоровья.

В частности, его питье хорошо влияет на микрофлору желудка, помогает быстрее восстанавливаться после болезни. Некрепкий час с большим количеством молока очень полезен для кормящих матерей: напиток делает мамино молоко для малыша более сытным.

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