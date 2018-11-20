Прощання із субсидіями. Наступного року в Україні докорінно зміниться система нарахування комунальних пільг. Українці, які не можуть самостійно сплачувати за послуги, отримають грошову допомогу.

Але це ще не всі зміни. Докладніше розповість Руслан Смєщук.

З нового року - тобто з першого січня 2019-го, Кабмін почне втілювати в життя ініціативу Президента з монетизації субсидій за послуги ЖКГ. Відтепер на банківський рахунок субсидіантів будуть поступати "живі гроші". Це стосується лише тих, хто звернувся по допомогу до держави - вперше. Але тут є нюанс. Запросто витратити гроші буде неможливо.

"Кабмин будет вынужден ввести два больших ограничения. Первое: это специальные счета - чтобы деньги не были "проедены" в буквальном смысле этого слова. А второе - деньги будут перечисляться через государственные банки. Это огромный ресурс - 2 миллиарда долларов, которые будут закачаны в систему и которыми можно будет пользоваться", - говорить Олег Устенко, економічний експерт.

Другий етап почнеться з 1 травня наступного року. Монетизація торкнеться тих, хто вже отримує субсидію. А це приблизно 3 мільйони домогосподарств. Потрібно створити прозорий реєстр субсидіантів, який буде контактувати з іншими реєстрами: майновим, податковим, даними про виїзд за кордон - тобто максимум інформації, аби відфільтрувати тих, хто приховує власні прибутки.

"По оценкам "Минсоцполитики" - уже сейчас 40%-45% получают субсидии. После повышения тарифов - это число возрастет до 50% и выше. Монетизировать субсидии для десятков миллионов человек - чисто технически невозможно. Как показывает мировая практика, технически это возможно, когда субсидии получают 10-15% населения", - говорить Олексій Кущ, економічний експерт.

А вже з 1 жовтня 2019 має запрацювати повномасштабна монетизація, коли кожен, кому призначать житлову субсидію, отримає її готівкою. На думку експертів, тут є низка нюансів. Найголовніше - українцям доведеться контролювати власні видатки на ЖКГ - як це вже багато років роблять в Європі. Там, наприклад, норма опалення у деяких країнах усього 16 градусів.

"Жить в абсолютно комфортных условиях 22 градусов в частном доме, или потреблять воды столько сколько ты хочешь - как ты потреблял раньше - будет просто нельзя. Тебя толкают в условия, когда ты каждый шаг должен обдумывать. Хватит ли тебе тех денег, которое дает тебе государство", - переконаний Олег Устенко, економічний експерт.