Лоукост-перевізник Ryanair прискорить інтеграцію України в ЄС - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Лоукост-перевізник Ryanair відкриває п'ять нових напрямків польотів з України. Про це повідомив комерційний директор компанії під час зустрічі з Петром Порошенком у Києві.
Відтепер бюджетно злітати із Києва можна буде також у Дублін, Манчестер, Афіни, Софію та Пафос. Рейси заплановані з квітня наступного року.
Ціни на квитки сьогодні стартували від п'яти євро.
"Це етап, механізм посилення нашої інтеграції в Євросоюз. Левова частина рейсів Ryanair відбувається саме до міст ЄС і доступні квитки є яскравою демонстрацією того, що краще один раз побачити ЄС, краще один раз переконатися в перевагах європейського напрямку, яким розвивається Україна - ніж 100 разів почути російську пропаганду про те, як там все погано", - зазначив Петро Порошенко, президент України.
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