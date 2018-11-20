Лоукост-перевізник Ryanair відкриває п'ять нових напрямків польотів з України. Про це повідомив комерційний директор компанії під час зустрічі з Петром Порошенком у Києві.

Відтепер бюджетно злітати із Києва можна буде також у Дублін, Манчестер, Афіни, Софію та Пафос. Рейси заплановані з квітня наступного року.

Ціни на квитки сьогодні стартували від п'яти євро.

"Це етап, механізм посилення нашої інтеграції в Євросоюз. Левова частина рейсів Ryanair відбувається саме до міст ЄС і доступні квитки є яскравою демонстрацією того, що краще один раз побачити ЄС, краще один раз переконатися в перевагах європейського напрямку, яким розвивається Україна - ніж 100 разів почути російську пропаганду про те, як там все погано", - зазначив Петро Порошенко, президент України.