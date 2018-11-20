Президент України закликає до компромісу щодо розширення бази оподаткування єдиним соціальним внеском. Про це він заявив під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації. Які ще теми обговорювали - знають наші кореспонденти.

Діалог бізнесу із владою, початок боротьби з тіньовою економікою та контрабандою - головні досягнення цього року. Про це кажуть в українській бізнес асоціації. Сьогодні там підвели економічні підсумки року за участі керівництва держави.

"Скорочення навантаження ЄСВ і вперше в історії України наведення порядку в прозорому висвітленні податку на додану вартість, в якій влада ніколи не надходила в собі мужність відмовитися і це була корупція. 20-30 відсотків від цього йшло до корумпованої влади, а ми знайшли мужність від цього відмовитися", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Проте не обійшлося і без недоліків - українські бізнесмени цього року як ніколи відчувають відтік кадрів за кордон. Також скаржаться на недостатньо розвинуту інфраструктуру.

"Якщо говорити, чи все так добре, я розумію, що ні. Тому що в нас є ще дуже багато завдань. І коли говорять, що ми починали якісь секторальні реформи, то треба зазначити, по великому рахунку, ми засновуємо нову українську державу. Тому одночасно маємо змінювати багато зламаних систем, які є просто не здатні відкрити потенціал України", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Перетворення в українському бізнесі і надалі підтримуватимуть європейські колеги. Хьюг Мінгарелі - голова представництва ЄС в Україні запевнив, що Європа продовжить фінансово допомагати Україні.

"Зараз така ситуація, що сталі правила економіки стикаються зі світовою кризою. І це змушує нас змінювати правила. Ми в ЄС будемо виправляти політичні помилки. І всіляко допомагатимемо партнерам створювати робочі місця та пристосовуватися до нових умов економіки", - підкреслив Х'юг Мінгарелі, голова представництва ЄС в Україні.

На заході озвучили плани і на наступний рік - бізнес збирається продовжувати діалог з владою та сприяти детінізації економіки.