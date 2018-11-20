Національна платформи "Жінки за мир" провела акцію протесту під Кабміном [ Редактировать ]
Багаття з тисячі платіжок запалили в центрі столиці. Таку незвичну акцію протесту провели жінки з усієї країни.
З чого почався і чим закінчився жіночий протест? Та якими були вимоги українок - знає Юлія Жешко.
Матері, волонтерки, чиновниці, та взагалі- впливові жінки з усієї країни. Сьогодні вони тут, аби вкотре наголосити - в країні є проблеми. І їх потрібно розв'язувати оперативно.
Аби зустріч не закінчилась лише розмовами - вирішили створити оргкомітет. Його представники працюватимуть у всіх регіонах України.
"Сегодня женщины в состоянии, и женщины мамы создать оргкомитет всеукраинского масштаба, оргкомитет в регионах, в областях. Те кто не смогут добраться - смогут у себя в областях заявить свою позицию", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".
Серед жінок сьогодні й чоловіки-політики. Зокрема нардепи - Юрій Павленко та Сергій Каплін. Вони наголошують, що влада повинна почути реальні думки українців.
"Я вважаю за потрібне бути сьогодні тут, з вами. Тому що такого стану захисту материнства і дитинства в країні ще не було. А що нам робити з тими не лише викликами, які завжди існували. А й з новими, які виникли в країні в результаті військових дій та збройними конфліктами", - заявив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційний блок".
Політик переконаний - зараз, як ніколи, порушується конвенція ООН з прав дитини. Тобто влада практично абстрагувалась не лише від переселенців, а й від їхніх дітей та сиріт. І виправити ситуацію можуть власне матері. Саме тому мітингарі оголосили - від сьогодні стартує безстрокова акція проти бездіяльності влади.
"Я би тут хотів говорити про повернення жінок у політику. Ви бачите, що в Україні зараз дуже мало передумов для об'єднавчих процесів. Багато різноманітних розколів, непорозумінь. Це не те, що потрібно нам зараз. Тільки жінка може взяти 2-х чоловіків і об'єднати. Такі речі, дебати в країні потрібно припиняти, недоотримує в кінцевому етапі - родина, дитина, країна", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
Аби вкотре нагадати про реальні проблеми - жінки пішли до Кабміну. Там показали урядовцям, що потрібно зробити з рахунками за комунальні послуги.
"1400 грн. пенсии, проживите на это!"
Наталія, учасниця протесту.
Окрім багаття з тисячі платіжок та вимог, серед яких усунення з посади в.о.Міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Жінки вручили урядовцям резолюцію. У документі прописали - мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Женщины пришли и сожгли свои платежки в знак того, что семья, где есть ребенок, пожилой человек, ребенок с инвалидностью - не в состоянии платить по тем тарифам. Со следующей недели начинают акции протеста во всех областях Украины", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".
З низкою своїх вимог "Жінки за мир" звернулись і до парламенту.
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