Лоукостер Ryanair запускает пять новых маршрутов из Киева. С апреля 2019 года будет открыт рейс из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию. С мая Ryanair планирует начать полеты в Дублин.

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

На пресс-конференции коммерческий директор авиакомпании Дэвид О'Брайен подтвердил, что Ryanair открыл новые направления. По его словам, билеты уже доступны, цены стартуют от 5 евро (около 160 гривен).

О'Брайен также отметил, что средняя цена на рейсы Ryanair - 39 евро.

Также недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.