Ryanair запускает пять новых направлений из Киева [ Редактировать ]
Лоукостер Ryanair запускает пять новых маршрутов из Киева. С апреля 2019 года будет открыт рейс из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию. С мая Ryanair планирует начать полеты в Дублин.
Полеты будут выполняться два раза в неделю.
На пресс-конференции коммерческий директор авиакомпании Дэвид О'Брайен подтвердил, что Ryanair открыл новые направления. По его словам, билеты уже доступны, цены стартуют от 5 евро (около 160 гривен).
О'Брайен также отметил, что средняя цена на рейсы Ryanair - 39 евро.
Также недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.
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