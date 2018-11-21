Лобода снова попала в больницу [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода снова оказалась в больнице. После тура по Германии ей пришлось обратиться за помощью к врачам.
Об этом сама артистка рассказала на своей странице в Instagram.
"Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате. Потихоньку организм восстанавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов", - пишет певица.
Напомним, что певица перенесла в октябре срочную операцию на почках.
по теме
Известного поп-исполнителя госпитализировали
Популярный исполнитель был госпитализирован в больницу Праги
Светлана Лобода чуть не лишилась ноги
Украинская певица Светлана Лобода рассказала об ужасном случае, расплакавшись прямо в студии
Как избавиться от целлюлита
Часто людям, даже тем, у кого нет лишнего веса, быть довольными своей фигурой мешает так называемая "апельсиновая корка" на бедрах и ягодицах - целлюлит. Что именно он из себя представляет и как с ним бороться?
Почему категорически нельзя пугать человека
Страх и инстинкт самосохранения, спасли немало человеческих жизней
International Emmy: названы лауреаты премии
В Нью-Йорке прошла церемония награждения международной премии "Эмми"