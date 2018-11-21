Украинская певица Светлана Лобода снова оказалась в больнице. После тура по Германии ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

Об этом сама артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате. Потихоньку организм восстанавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов", - пишет певица.

Напомним, что певица перенесла в октябре срочную операцию на почках.