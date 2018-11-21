В распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

​ Об этом сообщает Haberturk.

Голос на записи принадлежит Хашкаджи. Днем, 2 октября, журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил четырех мужчин. Один из них схватил Хашкаджи за руку, тот пытается оказать сопротивление и говорит:

"Оставьте мою руку, что вы делаете? ..".



Журналиста потом отвели в блок Б, где находятся административные помещения посольства и где, согласно записи, произошла ссора Хашкаджи с членами генконсульства, избиение журналиста и пытки.

К четырем мужчинам, которые изначально встретили Хашкаджи, позже присоединились еще трое.

Источники в спецслужбах уточнили, что одним из них может быть лидер группы, созданной специально для убийства журналиста, Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана.

Другой - консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отайби. Кто был третьим человеком - пока не известно.​

Напомним, что спецслужбы США определили, кто отдал приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.