Ураган в США сдвинул дом на 360 метров (фото) [ Редактировать ]
В американском штате Флорида штормовой ветер, который достиг скорости в 250 км/ч во время урагана "Майкл", передвинул жилой дом почти на 366 метров.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook житель соседнего города Панама-Сити Тим Хайнц.
Инцидент произошел в городе Мексико-Бич, который больше всего пострадал от ударов стихии. Сам дом практически не пострадал, но у него частично сорвало крышу.
Это не первый подобный случай в Мексико-Бич. После урагана обнаружили 2 дома, передвинутые на 146 и 193 метров.
Напомним, 10 октября на США обрушился ураган "Майкл". По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. "Майкл" был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.
по теме
Аномальный снегопад "поглотил" Канаду (фото, видео)
Мощные снегопады прошли по всей территории Канады и серьезно осложнили жизнь местному населению
Ревнивый мужчина расстрелял свою бывшую прямо в больнице
Во время стрельбы в госпитале в погибли офицер полиции и еще двое людей
Кошка уничтожила дом известного актера
Актер потерял все нажитое имущество из-за своей кошки
Слезы и тысячи бездомных: шокирующие снимки извержения вулкана
Из опасных районов эвакуированы около четырех тысяч человек
У Барселоні оголосили червоний рівень небезпеки
Іспанські курорти потерпають від негоди. Унаслідок шторму та злив затопило Балеарські острови та Канари. Загинула літня жінка. Її будинок залило водою