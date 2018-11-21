В американском штате Флорида штормовой ветер, который достиг скорости в 250 км/ч во время урагана "Майкл", передвинул жилой дом почти на 366 метров.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook житель соседнего города Панама-Сити Тим Хайнц.

Инцидент произошел в городе Мексико-Бич, который больше всего пострадал от ударов стихии. Сам дом практически не пострадал, но у него частично сорвало крышу.

Это не первый подобный случай в Мексико-Бич. После урагана обнаружили 2 дома, передвинутые на 146 и 193 метров.

Напомним, 10 октября на США обрушился ураган "Майкл". По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. "Майкл" был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.