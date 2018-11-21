Дональд Трамп напередодні Дня подяки помилував двох індичок. Церемонія відбулася в Білому Домі.

Цьогоріч поталанило двом птахам із прізвиськами Горошок і Морквинка. В обох попереду щасливе майбутнє: усе своє життя вони проведуть на фермі в штаті Вірджинія.

День подяки у США відзначатимуть завтра. До свята традиційно готують індичку. Щороку в цей день американці з'їдають близько п'ятдесяти мільйонів цих птахів