Дональд Трамп до Дня подяки помилував двох індичок [ Редактировать ]
Дональд Трамп напередодні Дня подяки помилував двох індичок. Церемонія відбулася в Білому Домі.
Цьогоріч поталанило двом птахам із прізвиськами Горошок і Морквинка. В обох попереду щасливе майбутнє: усе своє життя вони проведуть на фермі в штаті Вірджинія.
День подяки у США відзначатимуть завтра. До свята традиційно готують індичку. Щороку в цей день американці з'їдають близько п'ятдесяти мільйонів цих птахів
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