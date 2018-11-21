При первой встрече трудно понять сущность человека. Zen публикует список знаков зодиака, которые внешне кажутся очень милыми, а внутри - "дьявольский" характер.

Скорпион

О представителях этого знака говорят, что их обходит стороной сам Сатана, предпочитая держаться на расстоянии. Воплощение квинтэссенции зла, не иначе. Говоря серьезно, Скорпионы отличаются скверным характером, не забывая поделиться им при удобном случае, точно ядом.

В сочетании с внешней притягательностью, способной заставить каждого не сомневаться в вашей "ангельской" составляющей, данный знак зодиака по праву заслуживает звание смертоносного членистоногого.

Козерог

Недалеко ушедший от предыдущего, Козерог охотно преподносится как один из демонов очередного круга Ада, чувствуя себя там комфортнее других. Этот знак предпочитает выбирать из двух зол более темную, ссылаясь на банальную скуку.

И даже когда его обвинят в совершении чего-то неправильного, он начнет упираться, выпаливая притворные извинения. Подобная махинация способна дойти и до розыгрыша трагедии и роли жертвы. Умения оправдаться им, конечно, не занимать.

Овен

Изобилие всевозможными пороками превращает каждого рожденного под данным созвездием в тот типаж, к которому не каждый питает симпатию. Овны не против пропустить бокальчик горячительного, а после заняться какой-либо неприятной деятельностью, будь это даже попытка досадить ближнему.

Иронично, что и после грязных поступков люди все равно будут тянуться к ним, чаще из-за развитого чувства юмора. Рассмешив человека, сделаешь его своим сторонником и проведешь нить доверия, и Овны не брезгуют оборачивать это в пользу себе.

Дева

Дружелюбие, потешность, милое обаяние, готовность протянуть руку помощи - притягивает окружение к Девам, как к магниту.

Однако, положительные стороны перекрывает зависимость знака от своих желаний, нередко вызывающих раздражение и даже злобу. Доведя их до подобного состояния будьте готовы узнать все, что о вас думают и увидеть иную личность, с который никто не хотел бы встречаться.

Рак

Соблазны, коими изобилует жизнь, напрочь перечеркивает попытки Раков быть благопристойными гражданами.

Ежечасно они делают свою жизнь лучше, помогая родителям, животным, делая пожертвования в дом сирот, однако, стоит выйти на сцену шансу посетить бар, уйти во все тяжкие, - те уходят. Тлеющая надежда во всепрощающего Бога не всегда будет тем, чем можно прикрываться, как фиговым листом.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака настоящие "исчадия ада".