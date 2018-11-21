Женщина пожарила парня и накормила им рабочих [ Редактировать ]
В Объединенных Арабских Эмиратах женщина из Марокко убила и зажарила сожителя. Об этом сообщает Associated Press.
По версии следствия, она пошла на преступление, когда узнала, что мужчина, проживший с ней семь лет, собирается жениться на другой. После убийства женщина разделала тело и приготовила из него "макбус" - блюдо из риса и мяса, которое затем съели пакистанские рабочие.
К поискам исчезнувшего мужчины подключился его брат, специально приехавший в ОАЭ из Марокко. Ему удалось найти в блендере женщины человеческий зуб. После этого она была арестована. Когда расследование завершится, ее ждет суд.
"Макбу" - распространенное в Саудовской Аравии кушанье из риса, специй и баранины, козлятины, верблюжатины, говядины, курятины или рыбы. Мясо зажаривают в глубокой яме в земле или на плоских камнях, которые кладут на раскаленные угли. Есть метод приготовления, допускающий использование кастрюли или скороварки.
Ранее мы писали о том, что в Днепре мужчина зарубил топором сожительницу.
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