Маленька жирафа підкорила серця відвідувачів берлінського зоопарку

Неллі народилася два тижні тому. І ось її вперше випустили на прогулянку. Наглядачі пильно стежать за розвитком маляти і кажуть - дитинча добре їсть, вправно рухається і вже навіть навчилося тікати. Це головний інстинкт, який допомагає цим тваринам вижити в дикій природі.

"Ці тварини - під значною загрозою вимирання. За останні 30 років численність їхньої популяції в Африці знизилася на 40 відсотків, і це велика цифра. Вони зникають переважно через браконьєрство та знищення середовища проживання. Тому кожен жираф у неволі - це неабияка цінність", - наголосила Клавдія Вальтер, керівник Африканського сектору зоопарку.