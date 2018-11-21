У Берлінському зоопарку показали дитинча жирафа [ Редактировать ]
Маленька жирафа підкорила серця відвідувачів берлінського зоопарку
Неллі народилася два тижні тому. І ось її вперше випустили на прогулянку. Наглядачі пильно стежать за розвитком маляти і кажуть - дитинча добре їсть, вправно рухається і вже навіть навчилося тікати. Це головний інстинкт, який допомагає цим тваринам вижити в дикій природі.
"Ці тварини - під значною загрозою вимирання. За останні 30 років численність їхньої популяції в Африці знизилася на 40 відсотків, і це велика цифра. Вони зникають переважно через браконьєрство та знищення середовища проживання. Тому кожен жираф у неволі - це неабияка цінність", - наголосила Клавдія Вальтер, керівник Африканського сектору зоопарку.
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