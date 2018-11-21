Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл, ищут новое жилье. Они планируют покинуть Кенсингтонский дворец в ближайшее время, так как ожидают пополнение в семье уже весной 2019 года, сообщает The Daily Mail.

Британцы ожидали, что герцог и герцогиня Глостерские (двоюродный брат королевы Елизаветы II и его жена) освободят для Гарри и Меган просторный 21-комнатный дворец. Однако они этого делать пока не собираются и остаются жить рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Их особняки расположены очень близко друг от друга.

"Гарри и Меган хотят переехать, им нужно большее пространстве, но они не хотят жить по соседству с Уильямом и Кэйт", - рассказал инсайдер. По его словам, Кейт и Меган живут совсем по-разному. "И это со временем станет более заметным", - добавил источник.

Возможен и такой вариант, что принц Гарри и Меган Макл не станут рассматривать подарки от королевы Елизаветы II, а купят жилье самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила выговор от королевы.