Меган Маркл и принц Гарри переезжают - СМИ [ Редактировать ]
Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл, ищут новое жилье. Они планируют покинуть Кенсингтонский дворец в ближайшее время, так как ожидают пополнение в семье уже весной 2019 года, сообщает The Daily Mail.
Британцы ожидали, что герцог и герцогиня Глостерские (двоюродный брат королевы Елизаветы II и его жена) освободят для Гарри и Меган просторный 21-комнатный дворец. Однако они этого делать пока не собираются и остаются жить рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Их особняки расположены очень близко друг от друга.
"Гарри и Меган хотят переехать, им нужно большее пространстве, но они не хотят жить по соседству с Уильямом и Кэйт", - рассказал инсайдер. По его словам, Кейт и Меган живут совсем по-разному. "И это со временем станет более заметным", - добавил источник.
Возможен и такой вариант, что принц Гарри и Меган Макл не станут рассматривать подарки от королевы Елизаветы II, а купят жилье самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила выговор от королевы.
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