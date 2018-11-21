Державна архітектурно-будівельна інспекція спростила порядок надання дозволів [ Редактировать ]
Розширення відкритої онлайн-системи розгляду дозвільних документів на будівництво та проведення інспекцій буде наступним етапом у модернізації Державної архітектурно-будівельної інспекції - про це заявив голова відомства Олексій Кудрявцев.
За його словами, нова платформа під назвою "Прозора ДАБІ" допоможе отримувати дозволи на забудову у простий і чесний спосіб. Реформи в інспекції обіцяють продовжувати - попри спроби їх дискредитувати.
"Сьогодні на мене відбувається дуже великий тиск. І це все каже про те, що ми на правильному шляху. З цього шляху ми не зійдемо і не зупинимось. Сьогодні ми зробили вже більше половини для того, щоб реформувати цей орган. Сьогодні "Держбудконтроль""Держбудінспекція" - вона робить все для того, щоб бути максимально прозорою, максимально публічною", - наголосив Олексій Кудрявцев, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
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