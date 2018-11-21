У Києві стартували масштабні навчання із цивільного захисту. У перший день тренувань рятувальники та екологічні служби столиці ліквідовували витік у повітря небезпечної хімічної речовини. Як усе було - бачила Юлія Касян.

За легендою, на одному зі столичних заводів розгерметизувалася цистерна з аміаком. Ліквідовувати аварію прибули 8 спецавтомобілів та 30 рятувальників. Вони зупинили витік небезпечної речовини та евакуювали потерпілого.

"Це були пожежні автомобілі які робили водяну завісу для осаджання хмари аміаку. Також було дві лабораторії - хімічна лабораторія основного управління визначала зону зараження, а хімічна лабораторія Київської служби порятунку - доставала потерпілих та накладувала бандаж в умовний аварійній ділянці", - розповідає Олег Остоволос в.о.начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС у Києві.

Аміак украй небезпечний для людини. Тож у таких випадках, кажуть рятувальники, не можна гаяти ані хвилини.

"Аміак при витоку з ємкості він робиться газоподібним. Якщо люди поблизу знаходяться, вони мають велику ймовірність ураження, зокрема дихальних шляхів. Відбувається набряк легенів і людина за декілька хвилин може померти. Уже багато раз виїжджали на реальні виклики, пов'язані з витоком аміаку, зокрема на "Хладокомбінат". Коли було обвалення льоду, розгерметизація труб з аміаком - ми там практично так само накладали бандажі, але в реальних умовах", - говорить Олександр Мартинеко, начальник відділення радіаційно-хімічної та радіаційної розвідки.

Вишкіл такого масштабу в столиці проходить уперше за останні 10 років. Усі залучені служби тренують швидкість реакції та злагодженість дій.

"Всі служби попрактикувались в координації дій, коли відбувається аварія на хімічно небезпечному підприємстві. Таких підприємств в місті 29. Є зауваження до передач інформації, до реакції диспетчерів - саме цю комунікацію треба буде відпрацювати", - повідомив Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА.

Навчання в Києві триватимуть ще два дні. Рятувальники продовжать моделювати надзвичайні ситуації та відпрацьовувати відповідні заходи реагування.