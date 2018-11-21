Скандинавський дизайнер перетворив картоплю на одноразовий посуд [ Редактировать ]
Одноразовий посуд - з картоплі. Скандинавський дизайнер винайшов спосіб виготовляти кухонне начиння із картопляного крохмалю.
За словами розробника, речовина на його основі не поступається пластику за міцністю та гнучкістю. Поки що еко-виделки та ножі - лише експеримент. Але винахідник працює над удосконаленням форми та розширенням асортименту.
"Усе почалося фактично з помилки. Спочатку я хотів, щоб основним матеріалом була морська капуста. Висушив водорості й намагався знайти підхожу сполучну речовину. Обрав крохмаль. Утім, випадково розливши його розчин, побачив, що він висох до плівки, схожої на пластик. І став працювати з цим", - розповів Понтус Тернквіст, дизайнер.
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