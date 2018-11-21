Свежевыжатый апельсиновый сок - важный элемент здорового питания. Его можно по праву назвать одним из самых популярных напитков в мире. Чем он полезен - рассказывает segodnya.ua.

1. Обеспечивает суточную норму витамина С

Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.

2. Снижает уровень холестерина в крови

Апельсиновый сок содержит вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.

3. Защищает от язвы

Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы - заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.

4. Препятствует возникновению камней в почках

Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.

5. Дарит организму здоровые углеводы

В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.

Читайте также, чем опасен чай с молоком.