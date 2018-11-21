Пять причин пить апельсиновый сок каждый день [ Редактировать ]
Свежевыжатый апельсиновый сок - важный элемент здорового питания. Его можно по праву назвать одним из самых популярных напитков в мире. Чем он полезен - рассказывает segodnya.ua.
1. Обеспечивает суточную норму витамина С
Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.
2. Снижает уровень холестерина в крови
Апельсиновый сок содержит вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.
3. Защищает от язвы
Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы - заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.
4. Препятствует возникновению камней в почках
Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.
5. Дарит организму здоровые углеводы
В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.
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