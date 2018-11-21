Жуткое ДТП: Citroen Berlingo столкнулся с автобусом, есть пострадавшие [ Редактировать ]
21 ноября во Львовской области на трассе "Тернополь - Львов" возле села Великая Вильшаница столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и автобус. Об этом сообщает zolochiv.net.
За рулем легковушки находился 38-летний житель города Золочев.
"В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП", - сообщают в полиции.
Известно, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. Рейсовый пассажирский автобус Neoplan осуществлял перевозку между Польшей и Украиной.
Ранее сообщалось, что под Киевом авто "влетело" в лесовоз.
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