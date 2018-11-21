Инициированное правительством увеличение экологического налога для промышленности в более чем 70 раз нанесет серьезный удар по украинской промышленности, сообщает uaprom.

Положительного же эффекта для экологии или экономики ожидать не стоит, считает глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

"Экологический налог хотят поднять в 70 раз. Причем без целевого направления на уменьшение выбросов или другие действенные способы улучшения экологии. Это фискальная петля на шее украинской промышленности", - пояснил он.

Как отмечает нардеп, десятки крупных промышленных предприятий, таких как Никопольский завод ферросплавов, обращение которого Галасюк выложил у себя на Facebook-странице, и сотни производителей, вместо того, чтобы инвестировать в модернизацию, рабочие места и экологию, должны будут отдать средства налоговикам.

"Очевидно, таково видение "экономической стратегии" нынешних чиновников. Что по этому поводу думают министр экономики Кубив и премьер Гройсман?", - спрашивает Галасюк.

По его словам, команда РПЛ не голосовала за налоговый законопроект №9260 из "бюджетного пакета", ведь он вместо стимулов для инвесторов, производителей и экспортеров, в очередной раз предусматривает повышение налогов и "выдавливание последних соков" из остатков промышленности.