21 ноября 2013 года навсегда изменило историю украинского настоящего. Евромайдан - это знаковое событие для украинцев. Его начало ознаменовало стремление создать подлинно европейскую страну без коррупции, лжи и политических игр. Топ-5 фильмов о Евромайдане публикует 24tv.ua.

События Революции Достоинства сплотили не только нацию, но и творческих людей. Украинские фильмы, которые раньше не славились популярностью за рубежом, теперь собирали овации на мировых премьерах. Мир украинского кино пополнился популярным жанром - документалистикой.

1. "Зима в огне: борьба Украины за свободу"

Режиссером документального фильма стал израильтянин Евгений Афинеевський, который по приглашению своего друга приехал в Киев в разгар Революции достоинства. Совместно с 28 операторами мужчина в течение 93 дней брал интервью у активистов, медиков, известных художников, священников. Фильм воспроизвел не только исторические события Евромайдана, но и мнение и настроения людей разных поколений, социального и политического статусов.

Дебютировало кино на Венецианском кинофестивале 3 сентября 2015 года. После обнародования документальный фильм получил одобрительные отзывы критиков, завоевал приз зрительских симпатий на Международном фестивале в Торонто и был номинирован на премию "Оскар".

2. "Все пылает"

Фильм был создан дебютантами в киноиндустрии - Александром Течинским, Алексеем Солодуновым и Дмитрием Стойковым. Трое режиссеров по-своему воспроизвели противостояние активистов на Евромайдане. Документальная лента показывает, как мирный протест в Киеве превратился в кровопролитное столкновение.

"Этот фильм - не о революции, которая изменила Украину. Не совсем о ней. Скорее, он показывает универсальный образец особого вида восстаний - тех, которые заканчиваются кровопролитием", - отметили создатели фильма.

Кинолента принесла режиссерам признание. В частности, на фестивале DOK Leipzig в Германии работу украинцев признали лучшим восточноевропейским документальным фильмом.

3. "Зима, которая нас изменила"

Цикл документальных фильмов от телеканала "1+1" состоит из 7 частей. Авторы пытались собрать все кадры событий на Майдане и в полном объеме воссоздать Революцию Достоинства. В киноленте речь идет о смерти Сергея Нигояна и Небесной Сотни, о боях на Грушевского, пожаре в Доме профсоюзов, Автомайдане и резиденции Януковича.

"Это история о тех, кто погиб за свободу и за собственное государство. До сих пор неизвестно, сколько людей на самом деле входят в Небесную сотню"... Это не только те, кого убили в центре украинской столицы в конце февраля. Это также и все те, кто выступил против режима в разных уголках страны, а затем пропал без вести или был замучен с самого начала Евромайдана", - отметили авторы проекта.

4. "Женские лица революции"

Кинолента режиссера Натальи Пятигиной воссоздает судьбы женщин на фоне Революции Достоинства. В документальный фильм вошли истории 5 украинок, не знакомых между собой, однако их объединяет одно - Евромайдан.

"Это мать, которая воспитывала сына, а воспитала Героя Небесной Сотни. Жена, которая стояла на линии огня бок о бок со своим мужем. Девушка, которая влюбилась в простого парня, а потеряла героя. Женщина, которая превратилась в воина. Мать, которая оказалась со своим сыном по разные стороны баррикад", - говорится в анонсе фильма.

5. "Евромайдан. Черновой монтаж"

Это сборник короткометражных фильмов молодых режиссеров. Каждый из авторов по-особому осветил события на Майдане, показав разные стороны Революции Достоинства.

"Это фильм о трех месяцах революции, от возмущенного протеста до народного единения, от кастрюль на голове до дубинок и бронежилетов. От эйфории победы до оплакивания погибших Небесной Сотни. Революция, как взрыв пробужденного достоинства, как эйфория свободы, как боль осознания цены, как рождение новейшей истории Украины", - говорится в сообщении создателей фильма.

Киноленту показали в Швейцарии, Грузии, Венгрии, Литве, Чехии, Канаде, Швеции и даже в России. На фестивале в чешском городе Иглаве фильм получил награду "Серебряный глаз".

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