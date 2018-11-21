Зевота без причины: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
Бывает так, что зевота приходит ни с того ни с сего. О том, какие приметы сулит зевота пишет Dailyhoro.
Приметы о зевоте:
- Наши предки считали, что во время зевания в рот может залететь нечистая сила. Именно поэтому во время этого процесса его стали прикрывать рукой либо креститься.
- Турки раньше считали, что зевать вредно, так как в это время изо рта может вылететь душа.
- Если больной начинает зевать, то его болезнь приключилась с ним от сглаза.
- Считается, что если человек начинает зевать, когда зевнули вы, то он вас уважает. Если вы зеваете, а ваш собеседник нет, то он вас недолюбливает и, может даже, презирает.
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