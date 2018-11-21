Бывает так, что зевота приходит ни с того ни с сего. О том, какие приметы сулит зевота пишет Dailyhoro.

Приметы о зевоте:

Наши предки считали, что во время зевания в рот может залететь нечистая сила. Именно поэтому во время этого процесса его стали прикрывать рукой либо креститься.

Турки раньше считали, что зевать вредно, так как в это время изо рта может вылететь душа.

Если больной начинает зевать, то его болезнь приключилась с ним от сглаза.

Считается, что если человек начинает зевать, когда зевнули вы, то он вас уважает. Если вы зеваете, а ваш собеседник нет, то он вас недолюбливает и, может даже, презирает.

Ранее мы писали о том, к чему горят щеки. А также читайте, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.