Ученые сумели вырастить мини-мозг [ Редактировать ]
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего смогли вырастить в лаборатории мозговую ткань, которая впервые проявила электрическую активность, похожую на активность мозга недоношенного ребенка.
Об этом сообщает naked-science.ru.
Исследователи разрабатывали мозговые органоиды в своей лаборатории на протяжении нескольких лет, но активность, схожая с активностью мозга человека, была обнаружена у них впервые. Около сотни маленьких мозгов выращивали на протяжении 10 месяцев.
Примерно к шести месяцам мозги начали проявлять энергичную мозговую активность. Она была не такой же организованной и предсказуемой, как активность взрослого человека, но хаотическими, синхронизированными всплесками явление напомнило мозговую активность, наблюдаемую у недоношенных младенцев.
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