Отправляясь путешествовать, в современном мире достаточно взять с собой паспорт, кредитку и смартфон. А вот какие именно приложения должны быть в вашем гаджете - читайте в нашем обзоре

Виртуальный гид

Какие места в новом городе обязательны к посещению? Что из национальной кухни следует отведать и какие заведения пользуются спросом у местных, а не туристов? Как построить оптимальный маршрут и где идеальные локации для селфи? На эти и множество других вопросов дают ответ так называемые приложения-гиды и офлайн карты. Остановимся на нескольких из них.

Во-первых, OsmAnd - карты, которые работают без подключения к интернету, если загрузить их перед поездкой. Они обладают удобной навигацией и не дадут вам заблудиться в незнакомом городе.

Отличный вариант для пользователей Android - Ever.Travel. Кроме офлайн-навигации, в том приложении доступны готовые маршруты с достопримечательностями и возможность составить свой по интересным именно вам местам.

Triposo сканирует сайты и предлагает маршрут, содержит гиды по 8 тысячам направлений. Приложение позволяет чекиниться и вести личный журнал путешествий. На странице каждой локации есть конвертер валют, погода, экскурсии и краткое описание основных достопримечательностей.

Кстати, у известного поисковика авиабилетов momondo также есть свой путеводитель momondo places. Офлайн-карты, более 200 советов от местных, система фильтров, позволяющая сузить область поиска и найти места, которые идеально соответствуют вашему настроению и стилю путешествий.

Помощники

Если вам интересны больше, чем просто маршруты с достопримечательностями, то вот еще несколько сервисов, которые нельзя оставить без внимания.

AroundMe получает информацию о вашем местоположении и выдает список ближайших к вам баров, банков, заправок, больниц, отелей, кинотеатров, ресторанов, супермаркетов, театров и стоянок такси.

Приложение Flush при включенном GPS помогает найти ближайший к вам туалет из почти 200 тыс уборных, которые уже есть в его базе.

Yelp – приложение, в котором тысячи “советчиков” расскажут, куда сходить в городе, чтобы отлично провести время, а узнать расписание ближайших концертов поможет программа Songkick.

Пока все не дома

Ну а пока вы отрываетесь на концерте новой любимой группы, наслаждаетесь пляжем, достопримечательностями или шедеврами местной кухни контролировать свой дом можно с помощью продуктов и приложения Perenio Smart. Это универсальная система управления зданием, разработанная чешскими программистами. Она позволяет с помощью мобильного телефона удаленно получать информацию с различных датчиков, установленных дома. Открытие дверей или окон, движение в квартире, протечкаводы или дыма, а также видеокамеры, позволяют знать, что происходит в вашем жилище и даже устранять возможные проблемы.

Онлайн-переводчик

Ну и куда же без GoogleTranslate? Отправляясь в новую страну, загрузите язык, который вам нужен, и наведите камеру на текст, который вам нужно перевести. Один клик – и перевод готов (iOS и Android).

Кстати, переводчик может понадобиться не только вам, но и вашему кошельку. Вот тогда и приходит на помощь XE – приложение для конвертации валюты.

Бухгалтер

В продолжение финансовой тематики, Monefy - приложение для записи расходов и доходов, что позволяет наглядно вести учет. Если требуется учитывать каждую трату, но вы забываете записывать каждый чек, установите Expensify. В нем можно фотографировать и собирать по группам чеки, чтобы посчитать все позже.

Скачать для iOS: Expensify

Скачать для Android: Expensify

Ну и в качестве бонуса - приложение для тех, кто боится летать. SkyGuru предсказывает зоны турбулентности и объясняет влияние погоды на самочувствие пассажира во время полета. Предупрежден - значит вооружен.