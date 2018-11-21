Пьяная женщина изрезала мужа [ Редактировать ]
В Киеве задержали 35-летнюю женщину, тяжело ранившую своего сожителя.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
В полицию обратилась женщина и сообщила, что в квартире на проспекте Отрадном обнаружила своего брата с ножевым ранением. Выяснилось, что в ходе распития алкоголя мужчина поругался со своей гражданской женой. Женщина схватила кухонный нож и ударила им оппонента в живот. После этого она пыталась скрыть орудие преступления, но в конфликт вмешалась сестра мужчины, она вызвала полицию и "скорую".
35-летнюю киевлянку задержали, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
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