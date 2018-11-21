В Херсоне во время поездки в переполненном троллейбусе №4 пострадал девятилетний ребенок. Когда двери открылись мальчик выпал на асфальт, пишет издание "Херсонцы".

Жуткий инцидент произошел 21 ноября на проспекте Ушакова. Потерпевший ехал на занятия в школу. Школьника госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Однако, на предприятии заявили, что ничего не знают о происшествии. Комментируя ситуацию директор коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" Егор Устинов отметил:

Об инциденте с ребенком все три водителя троллейбусов маршрута № 4 ничего не сообщали. Возможно, падение случилось после того, как транспорт уже уехал от остановки. Однако могу подтвердить, что троллейбусы, особенно в часы пиковых нагрузок, ходят переполненными.

Ранее в Херсоне добились снижения цен в маршрутках.