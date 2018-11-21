Почему нельзя отмечать сорок лет: о чем говорит примета [ Редактировать ]
В нашей стране существует такая примета, что нельзя отмечать 40-летие. Причин этому несколько, их принято искать в "негативной" библейской хронологии, связанной с цифрой 40. Об этом пишет Кolobok.
- 40 дней Иисус находился в пустыне, где подвергался искушениям дьявола;
- 40 дней длился Всемирный потоп;
- 40 дней душа человека находится на земле после смерти;
- 40 лет еврейский народ блуждал по пустыне.
- 40 дней после рождения ребенка молодая мама считается "нечистой" и не имеет права заходить в церковь.
По одному из поверий, которое весьма популярно, именно к 40-летию от человека отступает его ангел-хранитель, оставляя его без высшей защиты.
Некоторые люди, верящие эзотерикам, находят подтверждение тому, почему нельзя праздновать 40-летие, в нумерологии и картах "Таро". В восточной магии 40 - число смерти. Точнее, не 40, а 4. Однако согласно законам нумерологии это одно и то же: 4 + 0 = 4.
Ранее мы писали о том, почему нельзя ничего брать на перекрестке.
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