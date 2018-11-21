Согласно ученым Делаверского университета, цвет глаз - это не простая генетическая особенность. На самом деле цвет глаз определяется вариацией нескольких разных генов и взаимоотношением между ними. Из-за этого, например, есть вероятность, что у голубоглазых родителей родятся кареглазые дети.

"Сегодня" представляет вашему вниманию пять примеров того, что именно цвет глаз может рассказать о характере человека.

Светлые глаза: вы любите соперничество

Во время одного из исследований, в котором приняли участие 336 человек, австралийские ученые опросили чистокровных европейцев с целью изучить их черты характера. Участникам опроса необходимо было ответить на следующие заявления: "рядом со мной другие чувствуют себя комфортно", "я считаю себя внимательным человеком, который ко всем относиться с добротой", а также предложить свою ассоциацию со словами дружелюбность, щедрость и сострадание.

Проанализировав результаты опроса, ученые пришли к выводу, что люди со светлыми глазами (голубыми или светло зелеными) любят соперничество и являются менее сговорчивыми.

Светлые глаза: риск развития витилиго у вас более низкий

Витилиго - это аутоиммунное заболевание, при котором кожа утрачивает пигментацию. Определенные участки кожи, а также в некоторых случаях волосы, сетчатка глаза и слизистые оболочки теряют цвет.

Ученые из медицинской школы университета Колорадо провели исследование, во время которого обнаружили, что из 3000 людей с витилиго только у 27% были голубые или зеленые глаза. Существует также связь между витилиго и другими заболеваниями, такими как диабет первого типа, волчанка и заболевания щитовидной железы.

Темные глаза: вы меньше употребляете алкоголь

"Люди со светлыми глазами больше пьют, это неоспоримое заключение исследования", - заявляет Кристофер Квин, врач-офтальмолог и член американской оптометрический ассоциации.

Но как и почему?

Доктор Квин говорил об опросе, проведенном исследователями из университета штата Джорджия. В опросе приняли участие 12000 человек (мужчины и женщины). Исследователи заявили, что обнаружили "связь между цветом глаз и потреблением алкоголя."

Ученые уточняют, что подобная связь вероятнее всего появляется вследствие "большей чувствительности к алкоголю, а также связью между лимбической системой головного мозга, отвечающей за эмоции, и цветом глаз.

Темные глаза: вы более надежные

В журнале PLOS ONE были опубликованы результаты исследования, во время которого 238 добровольцев попросили определить надежность человека по его цвету глаз. "У цвета глаз был значительный эффект", уточняют авторы. Тем не менее они также уточнили, что были не до конца уверены, повлияли ли другие черты лица - подбородок, челюсть, брови и т.д. - на результаты исследования.

Исследователи пришли к выводу, что "не карие глаза сами по себе внушали людям доверие, а скорее черты лица, ассоциирующиеся с темными глазами. Такие черты лица как большие глаза, большой рот и широкий подбородок внушают людям доверие, согласно авторам.

Темные глаза: у вас более здоровые глаза

Согласно результатам исследования, опубликованных в журнале Clinical and Experimental Ophthalmology, у людей со светлыми глазами в 2 раза выше вероятность развития макулярной дегенерации, чем у людей с более темными глазами. Макулярная дегенерация - это заболевание, при котором нарушается центральное зрение.

Согласно офтальмологам, так происходит потому, что темная радужная оболочка эффективнее блокирует ультрафиолетовое излучение, чем светлая. Ультрафиолетовое излучение также влечет за собой риск и других заболеваний, свзянных со зрением, включая прогрессирующие ухудшение зрения при старении.

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