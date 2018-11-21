К состряпанному на ровном месте компромату нужно относиться философски. Сплетни - это не более чем сценарии для театра абсурда, у которого непременно найдется не только доверчивый, но и думающий зритель.

Об этом заявила Алена Дегрик, генеральный директор компании "Леогейминг пэй".

Несмотря на то, что большинство из нас ассоциирует компромат с такими нечистоплотными приемами, как клевета, кляуза, анонимка, вранье и фальшивка, стать мишенью сочиненной кем-то наспех сплетни так или иначе не очень-то приятно. Но, уверена Алена Дегрик, если расставить над "i" все точки, выяснится, что ложь не трудно разоружить.

"Компромат сочиняется целенаправленно, и вполне понятно, что цель нечистоплотных информационных пробросов - стать частью общественного мнения. Сплетни - действительно мощное манипулятивное оружие, которое можно сравнить с настоящей информационной диверсией. Они распространяются со скоростью звука и по всем возможным направлениям. Остановить эти селевые потоки невозможно: "шокирующие" слухи, особенно о публичных людях, разносятся воздушно-капельным путем, как агрессивная инфекция. Противоядие для лживого компромата, безусловно, есть, но, на мой взгляд, сплетни не заслуживают ни каких-либо усилий, ни даже особых эмоций. Перед интриганами нет смысла оправдываться, бить себя кулаком в грудь, пытаясь что-то доказать. Я предпочитаю относиться к этому явлению философски и даже с некоторым юмором", - говорит Алена Дегрик.

Во-первых, цель скандальной информации с "изюминками" сомнительного качества всегда очевидна. Безусловно, такой "эксклюзив" кому-то очень нужен, и за него платят баснословные деньги. При этом, по мнению Алены, не стоит сбрасывать со счетов, что рожденные воспаленным воображением "информационные бомбы" весьма востребованы. Чернуха во все времена привлекала людей, и, как ни парадоксально, чем более неправдоподобно преподносится компромат, тем больше у него поклонников. Кроме того, важно учитывать и еще один нюанс. Подобное "сырье" для помывки мозгов особенно остро востребовано в период глобальных проблем. Щедро приправленный несуществующими "специями" компромат становится беспроигрышном средством массового переключения внимания.

Глава ФК "Леогейминг пэй" Алена Дегрик настаивает: состряпанная на ровном месте ложь - очень плохая новость в первую очередь для тех, кто ее заказал.

- Любая такая "информационная бомба" имеет в своей основе многоэтажный вымысел, а это гораздо больше характеризует не объекта сплетни, а того, кто ее изобрел. Поклепы появляются там, где присутствует прямая корысть. Они рождаются из неуверенности, беспомощности и бесполезности, а значит, из потребности не только утопить, но и самоутвердиться, - говорит Алена Дегрик. - Производство ложной информации - это написание сценариев для театра политического абсурда, и я уверена, что у этих лишенных здравого смысла спектаклей обязательно найдется не только доверчивый, но и думающий зритель.