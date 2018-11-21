Известный австралийский манекенщик Амиррудин Худ Рашид Милсон погиб в боях за террористическую группировку "Исламское Государство" (ИГИЛ), пишет "Корреспондент".

Мужчина подорвался на мине, когда нес раненого соратника на спине. Инцидент произошел еще в 2016 году, однако об этом стало известно только сейчас. Данную информацию подтвердили в спецслужбе Австралии. Четыре года назад модель отправилась воевать за боевиков ИГИЛ в Сирию, перед этим разведясь с супругой.

В 2010 году журнал Cleo назвал Милсона самым перспективным холостяком Малайзии. Помимо модельной карьеры, молодой человек отучился на специалиста по связям с общественностью и намеревался стать телеведущим. Однако вместо этого увлекся религией и стал одним из 220 австралийцев, присоединившихся к джихадистской организации.

На днях смертница устроила теракт в Чечне.