Протести у Франції, під час яких двоє людей загинули і півтисячі дістали поранення, потроху стихають. Якщо вихідними демонстрації налічували до трьохсот тисяч людей, то тепер ця цифра не перевищує 10 тисяч, відзвітували в поліції. Олена Абрамович - про бунт жовтих жилетів.

Заблоковані перехрестя, в'їзди на платні траси і, як наслідок, паралізовані дороги довкола тисяч стратегічних об'єктів. Життя французів на кілька днів перетворилося на цілковитий безлад.

Не минулося без жертв під час спроби зупинити вантажівку, загинув чоловік. Ще один помер, потрапивши під колеса авто жінки, яка в паніці везла до лікарні дочку і врізалась у натовп протестувальників. Травмовані півтисячі осіб, серед них і сотня поліцейських, які намагалися вгамувати людей. Організатори демонстрацій, так звані "жовті жилети", вимагали від влади більше не піднімати ціни на пальне.

"І мова не лише про бензин. А й податки загалом. З нас усюди здирають гроші, скрізь треба платити. І якщо порівняти виписки про зарплату 10 років тому і зараз, то раніше ми заробляли значно більше. Уже неможливо жити навіть із нормальною зарплатою", - говорить Міка, будівельник, учасник протесту "Жовті жилети".

Ціни на дизельне пальне у Франції зросли на 7 центів, на бензин - на 4. І уряд анонсував подальше здорожчання. Мета - зменшити шкідливі викиди в атмосферу й змусити громадян перейти на екологічніші види транспорту. Змінювати звички непросто, заявив французький президент. І не особливо реагуючи на протести, поїхав на кілька днів до Бельгії.

Хоч на вечері у бельгійського короля йому не особливо дошкуляли критичними запитаннями, та на зустрічі зі студентами влаштували міні-пікет.

Тим часом команда Макрона у Франції запустила активну кампанію в медіа. Міністри стали дедалі більше критикувати протести в радіо- і телеефірах. Та пояснювати малозабезпеченим громадянам надаватимуть субсидії для купівлі еко-автівок, а ще - на переобладнання будинків екологічнішими системами обігріву.

"Ми зробимо те, що ми пообіцяли. Прогресивним, але результативним шляхом ми змінимо систему податків, і вага справді більше ляже на викиди вуглецю. Такі наші цінності", - говорить Едуард Філіпп, прем'єр-міністр Франції.

Відмовлятися від задуманого через протести - це не в стилі Еммануеля Макрона. Він проігрорував мітинги невдоволених профспілок минулої осені, і тепер так само твердо стоїть на своєму. Тим часом невдоволення його політикою сягнуло рекордного рівня - 73% громадян налаштовані проти.

Така політика президента Франції відповідає вимогам Євросоюзу та, зокрема, Паризькій Кліматичній угоді. Нагадаю, країни, які її підписали, пообіцяли радикально зменшити шкідливі викиди в атмосферу. І Еммануель Макрон, який так захищав цей документ, взявся до його виконання.