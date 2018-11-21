Власники "евроблях" розблокували основні українські автошляхи [ Редактировать ]
Власники автівок на єврономерах розблокували основні українські автошляхи. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков.
Транспорт почали пропускати на більшості доріг, перекритими залишаються лише кілька. Зараз там працюють патрульні. На Рівненщині та Тернопільщині під час акції протесту євробляхарів не минулося без сутичок водіїв з правоохоронцями. Проти мітингарів відкрили 5 кримінальних проваджень.
"Станом на зараз повідомляю: рух у майже всіх областях України відновлено. Національна поліція України закликає дотримуватися законності під час проведення будь-яких протестів та акцій. У разі невиконання вимог до правопорушників будуть застосовані заходи примусового впливу", - говорить Євген Жуков, начальник департаменту патрульної поліції.
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